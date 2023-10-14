سقوط عصابات سرقة بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزتهما 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال والنصب المشار إليها.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقرا بارتكابهما عدة وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الالكتروني.