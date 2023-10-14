الأمن العام يضبط هاربين من 60 حكمًا قضائيًا متنوعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط "محامي- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم" هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية في قضايا "تبديد - استيلاء" والمقضي عليه فيها بالحبس "3 سنوات" وكفالات مالية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط "ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة سنورس" هاربة من تنفيذ 53 حكم قضائي في قضايا "تبديد" والمقضي عليها فيها بالحبس "53 سنة" وكفالات مالية.

بمواجهة المتهمان بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.