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غلق كلي لشارع كوبري شمال طره بالاتجاهين.. إليك التحويلات المرورية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، غلقًا كليا لشارع كوبري شمال طره بالاتجاهين لاستكمال الأعمال الخاصة بمحور3 يوليو، "امتداد حسب الله الكفراوي" بالقاهرة.

واستلزمت الأعمال الغلق الكلي لشارع كوبري شمال طره بالاتجاهين، بداية من الأوتوستراد، وتحويل حركة المرور اتجاه شارع معهد الأمناء، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا فقط ابتداءً من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا، من اليوم السبت الموافق 14 حتى 18/10/2023.

من جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، وتنسق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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