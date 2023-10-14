شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء عقب فوزه: انتهت المنافسة الانتخابية ونعمل لصالح الأعضاء دون تمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أسامة عبد الحى الفائز بمنصب النقيب العام للأطباء، بانتخابات التجديد النصفى، التى عُقدت أمس الجمعة 13 أكتوبر الجارى، ومرشحي قائمة المستقبل بالشكر والعرفان على الإقبال التاريخى للأطباء فى مقار الانتخاب والثقة الكبيرة التى أودعوها فى قائمة المستقبل وشركائها في النقابات الفرعية.

وقال أسامة،: إنه بإعلان النتائج تنتهي المنافسة الانتخابية، ونعود جميعاً زملاء متحابين نعمل يداً بيد لصالح الأطباء دون تمييز أو إقصاء أو توجيه.

وتعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمراً صحفياً، غداً الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، الساعة 12 ظهراً بدار الحكمة، وذلك لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، و الفائزين بعضوية نقيب أطباء مصر ومجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وكانت قد عقدت النقابة العامة للأطباء، انتخابات التجديد النصفى، أمس الجمعة، 13 أكتوبر 2023، فى كافة المحافظات لاختيار النقيب العام، رؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل في جميع محافظات الجمهورية.

وكشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية ونصف مجالس الفرعيات عن اكتساح تيار المستقبل للانتخابات خاصة على مقعد النقيب العام و نقباء الفرعيات.

وقد أوضحت المؤشرات أن الدكتور أسامة عبد الحي مرشح تيار المستقبل على منصب النقيب العام قد حسم الفوز بالمنصب على حساب منافسيه.