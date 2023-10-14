شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ننشر أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الحكومة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتوفير السلع الغذائية ، و بدأت منافذ القطاع الخاص و السلاسل التجارية اليوم تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و 25 ٪ لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التى أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادى الغرفة التجارية و الصناعية.



وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهى "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،واللحوم والدواجن والبيض ، وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة .



وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو ، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها ، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو و السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو ، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه و بسعر 27.90 جنيهاً للكيلو و الجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات و عبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه و العبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.



ويتم يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و 27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو و المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها، والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي 650 جم بـ 42 جنيه والـ 700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى ويتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ، و واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها و اللحوم السودانية بـ 220جنية للكيلو و240 للحوم البلدية الحية .



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، منوه الي زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

