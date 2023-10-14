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صور.. ننشر أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض

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القاهرة - سامية سيد - حرصت الحكومة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتوفير السلع الغذائية ، و بدأت منافذ القطاع الخاص و السلاسل التجارية اليوم تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و 25 ٪  لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التى أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادى الغرفة التجارية و الصناعية.
 
وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهى  "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،واللحوم والدواجن والبيض ، وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة،  وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة  .
 
وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو ، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها ، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو و السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها  للكيلو ، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ  14.90 جنيه و بسعر 27.90 جنيهاً للكيلو  و الجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8  جنيهات و عبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه و العبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.
 
ويتم يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و 27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر  20 جنيها للكيلو و  المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها،  والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي  650 جم بـ 42 جنيه والـ  700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى ويتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ، و واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها و اللحوم السودانية بـ 220جنية للكيلو و240 للحوم البلدية الحية .
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، منوه الي زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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