الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من نظيره الإريترى لتعزيز العلاقات.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عثمان صالح وزير الخارجية الإريتري، ويماني جبر آب مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس تسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تضمنت الإعراب عن تطلع إريتريا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، في ضوء ما يربط البلدين من أواصر أخوية، خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، مما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك.