شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان: الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام معبر رفح دون استجابة من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شهود عيان: الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، إن السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط.

وأوضحت مصادر بقطاع غزة للقاهرة الإخبارية: السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري.