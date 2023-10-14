شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تقرير أسبوعى لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم تضمنت تفقد عدد من المشروعات الصناعية، مشيرا إلى أن تفقد بعض المنافذ للسلع مع بداية تطبيق مبادرة خفض الأسعار وسيكون هناك تقرير أسبوعى لمتابعة هذه المبادرة.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن محافظة بورسعيد أصبحت نموذج يحتذي به على مستوى المحافظات جميعًا ، موضحا إنه سيكون هناك استكمال للزيارات للمحافظات الفترة القادمة.