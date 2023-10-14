شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عبرية: اجتياح القوات الإسرائيلية البرى لغزة يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن اقتراب علميات جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح برى لقطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "هيئة الأركان العامة بدأت بالموافقة على خطط قادة الوحدات، للاجتياح البري، ويعمل سلاح الجو على تعطيل تشكيلات الدفاع والقيادة التابعة للفصائل الفلسطينية، من أجل تقليص الخسائر في صفوف القوات حال دخولها بريا."

وأضافت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستعدادات لهجوم كبير، ويعمل بالتعاون مع "الشاباك" من خلال عدة قنوات، بما في ذلك الغارات الجوية المتزايدة بشكل كبير على غزة، بحيث يمكن تنفيذ الدخول البرى بسرعة ودون دفع ثمن باهظ من الخسائر.