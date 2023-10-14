شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا: شركات تركية تتطلع لزيادة استثماراتها فى قطاع الصناعة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان أنه عقد اجتماع مع رجال أعمال اتراك في مقر السفارة التركية فى مصر، موضحا أنه استمع لملاحظاتهم حول الوضع الاقتصادى وسبل زيادة الاستثمارات، موضحا أن بلاده تتطلع زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي وسط ترحيب مصرى.

أوضح وزير خارجية تركيا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية أنه بحث مع رجال أعمال أتراك فتح مسارات أخرى للاستثمارات فى مجالات أخرى.