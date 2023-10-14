شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا: السلام لن يتحقق بالمنطقة إلا بعد إبرامه بين فلسطين وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن مصر وتركيا بلدان هامان في شرق المتوسط والتعاون بينهم ضروري، موضحا إلى أنه سيتم زيادة التنسيق والتشاور حول الوضع فى قطاع غزة وسنتعاون في هذا الإطار، مشيرا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وهذا ما سيحقق السلام في المنطقة، مضيفا: بدون سلام مع الفلسطينيين لن يكون هناك سلام في المنطقة .

لفت وزير خارجية تركيا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، أنه سيتم تفعيل مسار عملية السلام بالتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة .

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكري، وجود توافق تام بين مصر وتركيا حول سبل معالجة الأوضاع في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن المشاورات بين مصر وعدد من الشركاء حول جوهر الاحتلال وضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة باقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين .