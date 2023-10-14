غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة انتخابات نقابة الأطباء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفياً غداً الأحد بدار الحكمة؛ لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية نقيب أطباء مصر ومجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وكشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن فوز الدكتور أسامة عبد الحي مرشح تيار المستقبل، بمنصب نقيب الأطباء، خلفا للدكتور حسين خيري.

كما كشفت المؤشرات الأولية، عن فوز الدكتور أحمد حسانين بمقعد نقيب أطباء الجيزة، والدكتور حمدي الجزار بمقعد نقيب أطباء القليوبية، والدكتورة جميلة نصر نقيباً لأطباء الإسماعيلية،ود. طارق خلف نقيباً لأطباء المنيا، ود.أحمد فوزي نقيبا للأطباء بسوهاج، ود.بهاء توفيق نقيباً لأطباء الغربية.

وتوافد آلاف الأطباء على مقر النقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية بالمحافظات أمس الجمعة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي؛ لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء قد أجريت تحت إشراف قضائي كامل في جميع محافظات الجمهورية.