حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل وزير خارجية تركيا.. وبدء تخفيض أسعار 7 منتجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار التشاور المستمر فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل في تعطل 4 أجهزة طبية، بمستشفى "رمد قلاوون".

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بحثا أوضاع غزة.. الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية تركيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

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السيسي وماكرون يبحثان مستجدات التصعيد العسكري في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار التشاور المستمر فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

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"الصحفيين" تُدشن لجنة رصد جرائم الاحتلال الإسرائيلى.. وتعقد مؤتمراً لتوثيق ممارسات الإعلام الغربى المنحازة

عقدت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى اجتماعها الأول برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء فى مجلس النقابة، والجمعية العمومية.

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السكر بـ 27 جنيهًا.. بدء تخفيض أسعار 7 منتجات تنفيذا لمبادرة الحكومة

بدأت منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية، اليوم السبت، تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و25% لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحاد الغرف التجارية والغرف الصناعية.

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وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق عاجل في توقف 4 أجهزة طبية بمستشفى "رمد قلاوون"

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل في تعطل 4 أجهزة طبية، بمستشفى "رمد قلاوون" الواقع في محيط شارع المعز بالقاهرة، وتوقف تقديم الخدمة في بعض التخصصات، دون اتخاذ إجراءات لحل المشكلة.

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