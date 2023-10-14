تفاصيل مشروع الخط السادس للمترو وطرق تمويله ومساره

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية، بشأن المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس للمترو، وفى النقاط التالية تفاصيل المشروع وطرق التمويل.

محمد يوسف

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