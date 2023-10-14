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تفاصيل مشروع الخط السادس للمترو وطرق تمويله ومساره

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القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية، بشأن المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس للمترو، وفى النقاط التالية تفاصيل المشروع وطرق التمويل.

 

 

  • تمول دراسات هذه المرحلة من الخزانة الفرنسية بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو. 
  • مدة تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الخط السادس 18 شهرا.
  • تشمل الدراسة إعداد التصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح للمشروع وتقييم عروض المقاولين.
  • تتضمن هذه المرحلة إنهاء التعاقد لكل من الأعمال المدنية وأعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة .
  • سيقوم الاستشاري بإعداد وتجميع المستندات المطلوبة للاتفاق بين مصر وفرنسا لاستراتيجية تمويل المشروع.
  • الخط السادس للمترو يمتد في مسار موازى للخط الأول لتخفيف العبء عنه.
  • يمتد الخط السادس من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائرى حتى المعادي الجديدة.
  • طول الخط السادس 34 كم ويشتمل على 26 محطة.
  • يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش.
  • يتبادل الخدمة مع الخط الثالث في محطة العباسية .
  • يتبادل الخدمة مع الخط الرابع فى محطة مجرى العيون.
  • من المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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