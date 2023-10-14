أخبار مصر.. الهيئة الوطنية تعلن انتهاء فترة الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا

بدأت اليوم منافذ القطاع الخاص و السلاسل التجارية تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و 25 ٪ لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التى أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادى الغرفة التجارية و الصناعية.

وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهى "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،واللحوم والدواجن والبيض .