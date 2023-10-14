شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الهيئة الوطنية تعلن انتهاء فترة الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء عمل لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية اليوم.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من "ماكرون" بشأن مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
خلال جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع الأسواق بالمدينة، الذي يمثل القلب التجاري لها، حيث أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة اتخذت خطوات ثابتة في مجال تطوير الأسواق، موضحاً أنه تم إنشاء أسواق على أحدث الطرز وأصبحت تشهد إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وزوارها كسوق الأسماك الجديد، وسوق الخضراوات والفاكهة، وسوق العصر، والتي تعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقدم أسعارا مخفضة للمواطنين، وتهدف لتوفير فرص عمل للشباب.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم تضمنت تفقد عدد من المشروعات الصناعية، مشيرا إلى أن تفقد بعض المنافذ للسلع مع بداية تطبيق مبادرة خفض الأسعار وسيكون هناك تقرير أسبوعى لمتابعة هذه المبادرة.
حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط، وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية.
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا منّ جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد
الأوروبي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عبر منصة "x".
بدأت اليوم منافذ القطاع الخاص و السلاسل التجارية تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و 25 ٪ لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التى أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادى الغرفة التجارية و الصناعية.
وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهى "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،واللحوم والدواجن والبيض .
قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط.
انطلقت صباح اليوم القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب مايزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبي وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن اقتراب علميات جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح برى لقطاع غزة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "هيئة الأركان العامة بدأت بالموافقة على خطط قادة الوحدات، للاجتياح البري، ويعمل سلاح الجو على تعطيل تشكيلات الدفاع والقيادة التابعة للفصائل الفلسطينية، من أجل تقليص الخسائر في صفوف القوات حال دخولها بريا."
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