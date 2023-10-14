شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر فى غزة يعلن توقف عملياته لعدم توافر ضمانات المرور الآمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الصليب الأحمر في قطاع غزة، السبت، توقف عملياته داخل قطاع في غزة مع عدم توافر ضمانات المرور الآمن، صعوبة الوصول إلى الإمدادات وجلب إمدادات إضافية، عدم توفير وسائل الاتصالات.

وأوضح الصليب الأحمر في غزة عبر بيان، أن عناصره موجودون على الأرض في غزة وعلى استعداد لتقديم المساعدة، مشددا على ضرورة تمكين القيام بالعمل الإنساني في جميع الأوقات.

قال إياد زقوت رئيس اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ فى قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلى قتل 10 مسعفين وأصاب 27 مسعفا آخرين بجراح مختلفة ودمر 23 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان.

وأكد ياقوت أن الاحتلال الاسرائيلى يتعمد أضعاف القدرات الميدانية لوحدات الإسعاف للقيام بمهامها فى إخلاء الضحايا.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن اقتراب علميات جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح برى لقطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "هيئة الأركان العامة بدأت بالموافقة على خطط قادة الوحدات، للاجتياح البرى، ويعمل سلاح الجو على تعطيل تشكيلات الدفاع والقيادة التابعة للفصائل الفلسطينية، من أجل تقليص الخسائر في صفوف القوات حال دخولها بريا."

وأضافت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستعدادات لهجوم كبير، ويعمل بالتعاون مع "الشاباك" من خلال عدة قنوات، بما فى ذلك الغارات الجوية المتزايدة بشكل كبير على غزة، بحيث يمكن تنفيذ الدخول البرى بسرعة ودون دفع ثمن باهظ من الخسائر.