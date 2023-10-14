شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفض تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، مصادر مطلعة أن السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط.

السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب بالمرور من معبر رفح البرى

السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط

الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا

الموقف المصرى واضح وهو اشتراط تسهيل وصول المساعدات لقطاع غزة