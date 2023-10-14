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الجامعة العربية للقاهرة الإخبارية: هدنة إنسانية تدخل حيز التنفيذ في غزة قريبًا

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القاهرة - سامية سيد - أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،  أنه من الممكن أن تدخل هدنة إنسانية في قطاع غزة حيز النفاذ قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في إيصال المساعدات لقطاع غزة.

 

وأضاف "زكي"، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجامعة العربية سوف تستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي غدًا الأحد، للمشاركة في حوار سياسي بشأن غزة.

 

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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