شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الزراعية ضيفاً بالمقر الرسمي للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استمراراً للقاءات والفعاليات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة اليوم السبت وفداً من نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد على خلفية نقيب المهن الزراعية.
وأوضح رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تنظيم الندوات واللقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بحقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.
من جانبه، أشاد وفد المهن الزراعية بما قامت به الدولة من إنجازات وتنمية في جميع القطاعات وبخاصة المهن الحرفية وقطاع الزراعة والمحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن الدولة المصرية واستقرارها، مؤكدين على اعتزامهم بالقيام بعدد من حملات التوعية للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية، حيث أن النقابة ستقوم بدورها المجتمعي في هذه الشأن من خلال عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات والندوات في مختلف المحافظات.
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