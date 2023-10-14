شكرا لقرائتكم خبر عن عبر مصر.. يونيسف تدعم غزة بمساعدات عاجلة فى ظل الأزمة المتصاعدة فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان لمنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" إنه في ظل الأزمة المتصاعدة فى غزة، والتى أدت إلى مقتل وإصابة آلاف الأطفال، تعمل يونيسف بشكل عاجل على شراء الإمدادات المنقذة للحياة وتوزيعها عبر مصر.

ومن جانبه صرح جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، قائلًا: "تعمل يونيسف اليوم على إرسال شاحنات مليئة بالمياه، ودورات المياه المتنقلة، ولوازم صحية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لـ 150 ألف شخص.

وأكد هوبكنز كما تتضمن خطوط الإمدادات العاجلة الخاصة بنا، المزيد من المستلزمات الضرورية مثل الأدوية والمياه والخيام والبطانيات وأدوات صحية وغيرها، مضيفا: "إن هذه الإمدادات في طريقها إلى غزة الآن، حيث يتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصرى، شريكنا على الأرض، من أجل توسيع نطاق دعمنا المقدم لمن هم في أمس الحاجة إليه هناك".

ودعت منظمة يونيسف إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق، حتى يتسنى توسيع نطاق تقديم الخدمات المنقذة للحياة للأطفال، مؤكدة أن الطفل هو الطفل أيًا كان مكانه، وينبغي حماية جميع الأطفال في أي مكان وفي كافة الأوقات والحيلولة دون تعرضهم لأي هجوم أو اعتداء.