جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة تحقق أعظم نجاحاتها في الوطن العربي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

اختتمت جولات جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة بعد 6 مواسم من النجاحات التي حققتها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنظمها جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة في موسمها السابع محلياً والأول عربيا تحت شعار "الإلهام يتكلم عربي".

يأتي ذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية وبدعم من وزراء التنمية الإجتماعية في كافة دول الوطن العربي وقد شملت الجولات الاستكشافية للجائزة 5 دول في الوطن العربي استعرض خلالها 300 متسابقا مواهبهم ومشاركاتهم أمام لجنة التحكيم، بعد أن تم فرزهم من أصل 70 ألف مشارك على موقع الجائزة.

وأعرب أمين عام جائزة عمار الدكتور عمار بوقس عن فخره واعتزازه بنجاح الموسم السابع من جائزة عمار الذي يقام لأول مرة على مستوى دول الوطن العربي بعد ستة مواسم من النجاحات التي حققتها في دول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن هذا مؤشر نجاح متصاعد لقوة المسابقة التي حظيت بدعم كبير على جميع الأصعدة، إيماناً بمواهب ذوي الإعاقة وقدراتهم. كما أكد أن لجنة التحكيم واجهت تحدياً في إختيار الفائزين نظراً إلى حجم التنافس والمستوى العالي بين المشاركين في الجائزة.

وقدم الدكتور عمار شكره إلى كافة وزراء التنمية الإجتماعية في الدول العربية على دعمهم لا محدود للجائزة والذي كان له دور كبير في نجاحها مؤكداً على أن هذا الدعم انعكس بنتائج إيجابية تجاه فئة لا تتجزأ من مجتمعاتنا في الوطن العربي

يُذكر، أن الجائزة انطلقت من المملكة العربية السعودية من مدينة الرياض ثم العاصمة عمَان في المملكة الأردنية الهاشمية ثم جمهورية مصر العربية ثم الجمهورية التونسية لتكون المملكة المغربية آخر جولاتها.

وتكونت لجنة التحكيم هذا العام من النجم المصري مصطفى شعبان و الفنان السعودي قصي خضر و الإعلامي المصري الدكتور عمرو الليثي و الفنانة التشكيلية المغربية نادية الشلاوي وأمين عام جائزة عمار الدكتور عمار بوقس.

وأثناء جولة الجائزة في المملكة المغربية استقبلت وزيرة التضامن و الادماج الإجتماعي والأسرة الدكتورة عواطف حيار وفد جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة كما أشرفت معاليها على جائزة عمار في جولتها بالمغرب لاكتشاف المواهب. و أعربت عن سعادتها الكبيرة مؤكدة ومؤيدة لأهداف هذه الجائزة على المستوى المحلي و الدولي.

كما سيتم الإعلان وتتويج الفائزين في جائزة عمار الموسم السابع يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.