شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت "الأرصاد"، إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يشهد غداً أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.