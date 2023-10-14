شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره البرازيلى للتباحث بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها بان الرئيس السيسى تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البرازيلى للتباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية فى قطاع غزة. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس السيسى ودا سيلفا توافقان بشأن أهمية تعزيز التنسيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد العسكرى فى غزة.

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