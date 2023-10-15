شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 15/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:41 ص
موعد صلاة العصر 57: 3
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:43
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:34 ص
موعد صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة العصر 4:01
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:25
موعد صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:17
وقت صلاة الظهر 12:28
موعد صلاة العصر 3:47 م
وقت صلاة المغرب 6:16 م
وقت صلاة العشاء 7:30 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:35 ص
موعد صلاة العصر 54: 3
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:37
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز