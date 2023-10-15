شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تعاون القطاع العام والخاص بمبادرة تخفيض الأسعار أخرجها بشكل مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارية الداخلية، عن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، قائلا:" إنه تم التنسيق ما بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، للإعفاء الجمركى من السلع الأساسية، حيث تتراوح التخفيضات ما بين 15% إلى 25%".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، طرحنا السكر بـ 27 جنيه، وتخفيضات للدواجن الحية ومبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة لمدة 6 أشهر.

وأكد أنه لولا التعاون الوثيق ما بين القطاع العام والخاص ما خرجت هذه المبادرة بالشكل المشرف لها، ولدينا خطوط ساخنة لحماية المستهلك ومجلس الوزراء، والصفحة الرسمية لوزارة التموين لاستقبال الشكاوى لهذه المبادرة، وهدفنا تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أحمد كمال أنه تم تدوين الأسعار على العبوات، والأهم الرقابة ثم الرقابة، والجميع شركاء فى هذه المبادرة لتخفيض الأسعار لنسبة تصل لـ 30%.