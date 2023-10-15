شكرا لقرائتكم خبر عن رفات "أنيانوس الإسكافى" هدية للبابا تواضروس الثانى من بطريرك ڤينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات العشية فى كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بمدينة ڤينيسيا، والتى افتتحها قداسته بعد ظهر اليوم، تمهيدًا لتدشينها صباح غدٍ الأحد.

وشارك فى الصلوات الوفد المرافق لقداسة البابا و11من أساقفة أوروبا.

كما شارك فى العشية عدد من الآباء الكهنة والرهبان من مصر وميلانو ووسط أوروبا ولندن، وخورس الشمامسة وأبناء الكنيسة الذين امتلأت بهم الكاتدرائية.

وحضر، لتقديم التهنئة لقداسة البابا بافتتاح الكاتدرائية، البطريرك فرانشيسكو موراليا بطريرك ڤينيسيا، والمطران كورتييون ديونيسيوس من الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، وعدد من الكهنة الكاثوليك ممثلى العلاقات المسكونية.

كما حضرت السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام لمصر بميلانو، والسيد نيكولا كونفورتى عمدة ڤينيسيا، ووفد من رجال الأمن العام بڤينيسيا.

وألقى نيافة الأنبا چيوڤانى أسقف وسط أوروبا، والمشرف على الخدمة بالمدينة، كلمةً ثَمَّنَ خلالها بناء كاتدرائية قبطية على اسم القديس مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، فى ڤينيسيا التى تحتضن أرضها جسده الطاهر. كما ثَمَّنَ نيافته دور المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو، فى تأسيس هذه الكاتدرائية.

وقدم الشكر كل من ساهم فى تصميم وبناء الكاتدرائية وخص بالذكر الدكتور مهندس منير فام والمهندس چيوڤانى.

وألقى البطريرك فرانشيسكو موراليا بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بڤينيسيا كلمة قدم خلالها التهنئة بافتتاح الكاتدرائية مؤكدًا على أن افتتاح هذه الكاتدرائية حدث مهم لمدينة ڤينيسيا بأكملها. وقدم غبطته هدية ثمينة لقداسة البابا عبارة عن جزء من رفات القديس البطريرك أنيانوس الثانى فى عداد بطاركة الإسكندرية (أنيانوس الإسكافي).

واختتمت الكلمات بكلمة قداسة البابا التى قال فى بدايتها: "إنه يوم فرح نحتفل به على الأرض المقدسة التى تحمل جسد القديس مار مرقس وهو البطريرك الأول الذى استشهد سنة ٦٨ ميلادية"، وأضاف: "يعتبر القديس أنيانوس البطريرك الثانى فى الكنيسة ومن هنا نعرف أن الكنيسة ممتدة عبر الزمن".

وعن الكاتدرائية الجديدة أشار قداسته إلى أن فكرة إنشائها بدأت من مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث والمتنيح الأنبا كيرلس، واكتملت بجهود المهندسين الذين عملوا والشعب والشمامسة.

وأعرب عن ترحيبه بحضور بطريرك ڤينيسيا، مشيدًا بأن توجد كاتدرائية فى ڤينيسيا على الطراز القبطى، وهى أول كاتدرائية على الطراز القبطى فى أوروبا، وهى بذلك تكون بمثابة قطعة من مصر، وأضاف: "وكأننا ننقل جزءًا من التراث القبطى الشرقى إلى أوروبا"، معربًا عن سعادته بالهدية التى أهديت لقداسته، رفات القديس أنيانوس.

كما رحب قداسة البابا بجميع الضيوف الحاضرين. مقدمًا الشكر للمهندس منير عبده فام مشيرًا إلى أنه من أشهر المعماريين فى مصر وساهم فى تصميم العديد من الكنائس، وشكر قداسته نيافة الأنبا چيوڤانى على جهوده فى تجهيز الكاتدرائية الجديدة.

وتحدث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى الأقباط عقب انتهاء صلاة العشية في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا التي افتتحها قداسته أمس السبت.

وقال قداسة البابا: "نشكر الله على ما نحن فيه الآن، فالمتعارف عليه أنه في وجود تجمع لأبناء الكنيسة في مكان ما يكون معهم كاهن أو أكثر، وحينما يزداد عدد الناس والكنائس في منطقة ما يقودهم أسقف وتسمى المنطقة إيبارشية"

وأضاف: "وإذا أردنا أن نعرف نعمة الله المعطاه لنا، أنه في بداية حبرية البابا كيرلس السادس (١٠ - ٥ - ١٩٥٩) كان عدد الأساقفة الأقباط الأرثوذكس في العالم ١١ أسقفًا، واليوم ونحن نحتفل ومعنا رفات القديس انيانوس البطريرك رقم ٢ أصبح لدينا ١٥ أسقفًا في إيبارشيات أوروبا فقط، وهذا يوضح أن الكرازة تنتقل من جيل إلى جيل بداية بالبطريرك الأول مار مرقس، واستمرت الأجيال في تتابع حتى وصلت إلى البطريرك ١١٨ في سلسلة طويلة من حفظ الإيمان. والكنيسة قوية بالشعب والشمامسة والكهنة.

واستكمل: "وبتواجد الإيبارشية التي هي منطقة جغرافية مسئول عنها أسقف وبتعدد الإيبارشيات أراد الله أن تكون لهم كاتدرائية تصبح مقرًا للبابا والأقباط، وبما أنه هناك بطريركية في مصر تكون اليوم هنا في ڤينيسيا، بطريركية الأقباط الأرثوذكس بڤينيسيا على اسم مار مرقس.

وختم حديثه بنصيحة قدمها لهم : "أنتم كأقباط مسؤوليتكم أن تربوا أولادكم في الكنيسة، ليصبحوا نماذج تحتذى في المجتمع.