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القاهرة الإخبارية: وصول قوافل مساعدات مصرية إلى العريش لإرسالها للفلسطينيين

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وصول قوافل مساعدات إنسانية مصرية للعريش لإرسالها للفلسطينيين القاهرة - سامية سيد - وصول قوافل مساعدات إنسانية مصرية للعريش لإرسالها للفلسطينيين

الأمير نصرى

السبت، 14 أكتوبر 2023 11:08 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها بوصول قوافل مصرية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى العريش تمهيدا لإرسالها للشعب الفلسطينى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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