شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: وصول قوافل مساعدات مصرية إلى العريش لإرسالها للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصول قوافل مساعدات إنسانية مصرية للعريش لإرسالها للفلسطينيين الأمير نصرى السبت، 14 أكتوبر 2023 11:08 م أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها بوصول قوافل مصرية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى العريش تمهيدا لإرسالها للشعب الفلسطينى. اضف تعليقاً انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending لا توجد تعليقات على الخبر الأكثر قراءة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز