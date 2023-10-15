شكرا لقرائتكم خبر عن ما موعد زراعة محصول قصب السكر فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد محصول القصب أحد قلاع الاقتصاد الوطني ذلك لما يسهم به من منتجات منتجات أساسية فى "صناعة السكر" بجانب المنتجات الثانوية التي تقوم على المولاس "الجزء المتبقي من العصير بعد استخلاص السكر " مثل الكحوليات بجميع أنواعها هذا بالإضافة إلى منتجات ثانوية أُخرى مثل الشمع، الخميره الجافة، خميرة البيرة، غاز ثاني أُكسيد الكربون وسلفات البوتاسيوم، واستخدام طينة المرشحات في صناعة بعض الأسمدة وكذلك استخدام البجاس في صناعة لب الورق والخشب الحبيبى .

و يختلف محصول قصب السكر عن باقي المحاصيل الحقلية فهو من المحاصيل المجهدة للتربة لذا فهو يستنفذ كميات كبيرة من العناصر الغذائية الموجودة بالتربة أو التي تضاف إليها في صورة أسمدة معدنية.

ومن المعروف إن قصب السكر تمتد فترة بقائه في الدورة الزراعية الواحدة مدة لا تقل عن أربعة سنوات "غرس + ثلاث خلف" وقد تصل أكثر من ذلك لدى بعض المزارعين وعلى ذلك فان الكميات التي يستهلكها محصول القصب من العناصر الغذائية من التربة الزراعية كبيرة.

وفى التقرير التالى نتعرف على موعد زراعة محصول قصب السكر :

1 - الموسم الربيعى و أفضل موعد له في شهر فبراير ومارس.

2 -الموسم الخريفى و أفضل موعد له خلال شهر سبتمبر وأكتوبر.

3- تختلف مواعيد الزراعة المناسبة لمحصول القصب حسب ظروف البيئة والطقس كما أنة لاختلاف صفات الأصناف مثل نسبة النبات ودرجة النمو أو التأخير والتبكير

في النضج اثر ملموس في مواعيد الزراعة.

4- أثبتت التجارب الحقلية على مدى أهمية مواعيد الزراعة في المناطق المختلفة الزراعة الصيفية من أواخر ديسمبر حتى أواخر فبراير لأقاليم مصر العليا وخلال فبراير ومارس لمصر الوسطى، والخريفي يعتبر شهري سبتمبر وأكتوبر انسب موعد في كل من مصر العليا والوسطى .

5- يعتبر موسم النمو لمحصول القصب في مصر من اقصر المواسم إذا ما قورنت بالدول الأخرى فهو يمكث بالأرض من 12-13شهر في المتوسط للنبات.