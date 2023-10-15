دعوى استبعاد حسام المندوة من انتخابات نادى الزمالك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، والتي يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوة توفيق الخواجة المرشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 78723/77 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وأخرين.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.