"الصحة" تكشف خريطة توزيع وحدات الكشف المبكر عن سرطان الثدى



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خريطة انتشار الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى في القاهرة والمحافظات .

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم تكثيف تواجد الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر بأماكن التجمعات لاستهداف السيدات من سن18 سنة، منوهًا أنه تتواجد وحدة صحة المرأة باحدى المولات التجارية بمدينة نصر خلال الفترة من يوم 8 وحتى 13 أكتوبر، وبجامعة عين شمس وجامعة الدول العربية خلال الفترة من يوم 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، وبجوار إحدى المصانع بمدينة السلام لاستهداف العاملات خلال الفترة من 22 وحتى 26 اكتوبرالجاري.

وأضاف عبدالغفار، أنه ستتواجد وحدة صحة المرأة المتنقلة بمصلحة الضرائب العقارية بالعاصمة الإدارية لاستهداف العاملات بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة من يوم 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، لافتاً إلى تواجد وحدة صحة المرأة على هامش فعاليات معرض (أزمة – لفرصة) بإدارة الأزمات للقوات المسلحة يوم 22 اكتوبر، وعلى هامش فعاليات التوعية بصحة المرأة بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والمُقامة بالتجمع يوم 28 الشهر الجاري.

يذكر أنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لـ 20 ألف و262 سيدة بجميع محافظات الجمهورية من خلال وحدات صحة المرأة المتنقلة، وذلك فى الفترة من يناير 2022 وحتى سبتمبر 2023.