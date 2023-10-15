شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية للسلع تعقد اليوم جلسة لتداول القمح.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الاحد ، الجلسة رقم 85 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةِ لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن انتهاء، الجلسة رقم 84 للبورصة المصرية للسلع الأربعاء الماضي بنجاح، وطرحت خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية، نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيهاً، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية في طرح العديد من المنتجات في البورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار ، كما بدأت البورصة المصرية للسلع في طرح سلعة السكر، وتم تداول ما يقرب من 20 الف طن سكر من خلال منصة البورصة للمساهمة في تخفيض أسعار السكر، بجانب استمرار طرح الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية القمح أسبوعيا لتوفيرة للمطاحن وأيضا طرح الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم"، لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن .

وطرحت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية القمح بالبورصة المصرية للسلع على مدار الأشهر الماضية لتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح أكثر من مليون طن ألف طن بقيمة نحو 10.6 مليار جنيه وتوفير للمطاحن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بجانب استمرار طرح الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم"، لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن، حيث تم طرح أكثر من 68 ألف طن ذرة صفراء وردة.



