شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن أولًا.. كيف راعت موازنة العام الجاري الفئات الأولى بالرعاية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية تشهد الموازنة العامة للدولة للعام الجاري زيادة في بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي تنعكس بدورها علي جميع عناصرها، فضلا عما تم إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، شهدت موازنة العام الجاري 2023/2024 زيادة البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 428.5 مليار جنية إلى 529.7 مليار جنية، حيث سيتم زيادة المبلغ المقدر لكل بند من بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية - ومن أهمها:

1- زيادة دعم المواد البترولية ليصل الى مبلغ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 53.1 % عن موازنة العام المالي الحالي.

2- زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل الى 127.7 مليار جنيه.

3- زيادة المخصص للتأمين الصحي والادوية ليصل إلى مبلغ 60 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 93.5 عن موازنة العام المالي الحالي.

4- زيادة دعم الإسكان الاجتماعي ليصل الى 10.2 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 92.7 %.

5- زيادة المخصص لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة ليصل الى 31.0 مليار جنيه بنسبة زيادة 28.6 %.