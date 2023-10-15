شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تفاصيل المشروع القومى للبتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى للبتلو على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل المشروع القومى للبتلو:

1- تمت الموافقة على اعتماد مبلغ 219 مليونا و600 ألف جنيه لـ 305 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية (4,880) رأس.

2- إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و 263 مليون جنيه لأكثر من 43 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 498 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

3- يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).