شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سمكة القرموط الكهربائية.. استخدمها اليونانيون فى التخدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، إن سمكة الرعاد أو السلور الكهربائية "القرموط الكهربائية"، غير سامة وتصلح للاستخدام الآدمى، مشيرة إلى أن لها جسم مستطيل وأسطواني وليس لها زعنفة ظهرية وتكون الزعانف الصدرية والحوضية والذيلية مستديرة.

وأضافت سالى: كما يكون لونها بنية رمادية على الظهر والجانبين، واللون الأبيض أو الكريمي على الأسطح البطنية للرأس والجسم، هناك بقع أو بقع سوداء غير منتظمة موزعة بشكل عشوائي على جانبي الجسم، وقد سميت باسم الرعاد لقدرتها على إصدار شحنات كهربائية كوسيلة دفاعية، وكانت معروفة لدى قدماء المصريين وقد استخدموها في علاج بعض الأمراض العصبية.

وأشارت إلى أن المصريين القدماء قد صوروا الأسماك في رسوماتهم الجدارية وفي أماكن أخرى، فقد كان كان أول رسم معروف لسمك السلور الكهربائي على لوحة للحاكم المصري نارمر، حوالي عام 3100 قبل الميلاد، وكان يطلق عليه "سمك السلور الغاضب" في مصر القديمة، كما كان يستخدمها اليونانيون في التخدير أثناء الولادة حيث أن الكهرباء الناتجة من سمك الرعاش تجعل الجسم مخدر لا يستشعر أي مؤثر وأيضاً تم استخدام الرعاد كمخدر للعمليات الجراحية.