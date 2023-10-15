شكرا لقرائتكم خبر عن 104 ملايين جنيه حصيلة محاضر سرقات التيار بكهرباء شمال الدلتا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم تشكيل مجموعات عمل برئاسة مأمورية الضبط القضائي للمرور على الهندسة الأكثر فقداً والعدادات مسبوقة الدفع والتي لم يتم شحنها لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك أحكاما للرقابة و الحفاظ على سلامة و استقرار الشبكة بالإضافة إلى الحفاظ على حق الدولة.

وأوضح عسل فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365 " أنه نتيجة تكثيف أعمال الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية المحررة 81 الف 993 محضر بقيمة 129 مليون و 924 ألف جنيه خلال العام المالي 2022/2023 والمحصل منها مبلغ 104 مليون و 953 الف جنيه ( مقابل تحصيل مبلغ 88 مليون و 901 ألف خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 16 مليون و 52 الف جنيه .

‏وتابع عسل أنه تحصيل قدرات زائدة بلغت قيمتها خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 15 مليون و 918 الف جنيه مقابل مبلغ 11 مليون 931 ألف جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها مبلغ 3 مليون و 987 جنيه .