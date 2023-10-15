هددها بالقتل للتنازل عن القضايا.. زوجة تستغيث من بطش زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرضت الزوجة (إ. ع. ف)، لاعتداء وحشي على يد زوجها (أ. س. ع)، بعدما قرر بمساعدة أخيه الأكبر (م. س. ع)، وبتحريض من أبيه (س. ع. ر)، وأمه (ه - ف- ج)، أخذ الذهب الخاص بها بالإكراه، وقدره 100 جرام ذهب، ثم طردها من مسكن الزوجية في كفر فيشا-منوف-المنوفية، حسب المحضر الذي يحمل رقم 1260 لسنة 2023، والمحرر بتاريخ 3 مارس الماضي.

لم يتوقف جبروت الزوج عند طرد زوجته من المسكن، وأخذ ذهبها، بل بدد قائمة المنقولات، ما اضطر الزوجة لرفع قضية، والتي حصلت بموجبها على حكم ضد الزوج بثلاث سنوات بالسجن في القضية رقم 6723 لسنة 2023، مركز منوف، المنوفية، في جلسة 24 يونيو 2023.

ورغم حصول الزوجة على حكم قضائي، لم يتم القبض على الزوج حتى الآن أو اتخاذ إجراءات من الجهة المختصة، للحفاظ على حقوق الزوجة، حيث رفض الزوج أيضا إعطائها حقوقها القانونية فيما يتعلق بالنفقة، في القضية رقم 1646، لسنة 2023، كما وصل به الجبروت للتخلي عن طفله الوحيد، والبالغ من العمر ثلاث سنوات، ورفض الإنفاق عليه أو إعطاء أي مصروفات من أجل تربيته.

كما لم تسلم الزوجة "إ. ع. ف" رفقة ولدها الصغير "إ. أ" من بطش الزوج الذى يطارها بشكل مستمر لمضايقتها، حتى وصل إلى تهديدها بالقتل إذ لم تتنازل عن حقوقها كاملة أو تتخلى عن القضايا التى تطالب فيها بحقوقها المشروعة.

وتناشد الزوجة المجلس القومي للمرأة من أجل التدخل لحمايتها من جبروت الزوج، كما وتناشد وزير الداخلية بتنفيذ الحكم الصادر ضد زوجها منذ أشهر طويلة ولكنه حبيس الأدراج، رغم مقر سكنه المعروف لدى جهات التحقيق والكائن في بين السرايات-الدقي: 2 ش سكة الجامع، ناصية كوبري المشاة، أمام باب كلية تجارة جامعة القاهرة.

وتقول: "أثق في إن ربنا مش هيضيع حقي وحق إبني، ولو معرفتش أخد حقوقي كاملة هقدم مناشدة إلى أم المصريين السيدة الفاضلة إنتصار السيسي، ولدينا ثقة كبيرة في قضاء مصر العظيم وفي كل الجهات التنفيذية التى من شأنها مساعدتي في الحصول على حقوقي المشروعة وفقًا للقانون الذي نحترمه".