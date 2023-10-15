شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التطعيمات العامة للأطفال فى الدراسة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أهمية التطعيمات المختلفة لطلاب المدارس للحماية من العدوى ومخاطر مضاعفاتها .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تطعيمات في المدرسه لو طفلك في تانيه أو رابعه ابتدائي هيحصل على جرعه منشطه من لقاح الثنائى البكتيري [ دفتيريا - تيتانوس) ولو طفلك في اول سنه في اي مرحله دراسيه يحصل على لقاح الحمي الشوكيه الثنائى.

واستكملت : لو طفلك في الحضانه أو المرحله الابتدائيه هيحصل على جرعة الدواء المضاده للديدان المعويه وهي علاج وليس تطعيم لو هيحصل طفلك على لقاح الانفلونزا مع دوا الديدان أو أيا من اللقاحات لا يوجد اى مشاكل من الجمع بينهم سواء حصل عليهم مع او قبل بعضهما البعض .

ونصحت وزارة الصحة أولياء الأمور بعدم اعطاء دواء الديدان مع دواء فيه مادة الميترونيدازول مثل [ فلاجيل - امريزول ) .