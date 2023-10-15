شكرا لقرائتكم خبر عن مُستشفيات بقطاع غزة: الاحتلال شطب نحو 47 عائلة من السجل المدنى الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر في مُستشفيات قطاع غزة، اليوم الأحد، إن آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجارى، وأدى ذلك إلى شطب أكثر من 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل من السجل المدنى الفلسطينى.



وأفادت المصادر بأن أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شُطبت بشكل كامل من السجل المدنى، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، فى عدد من مدن ومخيمات القطاع.



ويتواصل العدوان الإسرائيلى لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربى، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التى تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.



وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان على القطاع إلى 2329 شهيدا، فضلا عن 9042 إصابة.