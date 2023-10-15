شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من (الإسكندرية - البحيرة ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويشهد اليوم الأحد، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 23.