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كيف تضمن فاعلية وجودة المستحضرات الدوائية؟ هيئة الدواء تجيب

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القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية أنه لضمان فاعلية وجودة ومأمونية المستحضرات الدوائية يجب اتباع مجموعة من النصائح التالية :-  ​

 

١-الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكترونى الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية.

 

٢ - متابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة : www.edaegypt.gov.eg​

 

٣ - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط.

 

٤-عدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير، أو الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعى.​

 

٥ - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات.

 

٦- ويعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة .​

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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