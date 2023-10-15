هيئة الدواء المصرية: استخدام المضاد الحيوى لتطهير الجهاز الهضمى غير صحيح

القاهرة - سامية سيد - علقت هيئة الدواء المصرية على إمكانية استخدام المضاد الحيوى بشكل روتينى لتطهير الجهاز الهضمى بشكل دورى بأنه غير صحيح تماما.

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وأضافت هيئة الدواء المصرية أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية قد يؤدى إلى مشاكل خطيرة، وأبرزها:​

-مقاومة الميكروبات ​

-التأثير السلبى على البكتيريا المفيدة.​

وتنصح هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدى إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة. ​

وتؤكد هيئة الدواء ضرورة عدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، وكذلك اتباع إرشادات الصيدلى فيما يتعلق بطريقة تخفيفها، وطرق تناولها وطريقة حفظها، مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسنت الحالة قبل انتهاء المدة المحددة.