شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: جهود مصر الأبرز فى دعم "القضية الفلسطينية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن الجهود المصرية المبذولة علي مدار الأيام الماضية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الأبرز علي الساحة الإقليمية والدولية من أجل وقف التصعيد وحماية أبناء الشعب الفلسطيني عبر اتصالات مكثفة لاحتواء الموقف، وفتح ممر إنسانى دون شروط لنقل المساعدات إلي الجانب الفلسطيني.

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: الرئيس السيسي متمسك بوقف العنف ومنع المزيد من التصعيد حيث تتبني الدولة المصرية رؤية واضحة لا جدال فيها حول ضرورة إنهاء الصراع التاريخي الفلسطيني الإسرائيلي بحل الدولتين علي حدود يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ومنها أوسلو لعام 1993، وهو ما يمنع في النهاية المزيد من التدهور للوضع الانساني داخل قطاع غزة ، مشيرًا إلى أهمية تأكيد الرئيس في اكثر من مناسبة منذ بداية الأزمة وحتي الآن، علي أن الأمن القومي المصري خط أحمر مع رفض كل المسارات الأخري التي يحاول من خلالها الجانب الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالي قطاع غزة، حيث شددت الرئاسة المصرية علي ضرورة التمسك بالحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم.

وأضاف "عيش" : مصر دائمًا في مقدمة الدول التي تحملت مسؤولية حل القضية الفلسطينية حيث تعمل علي ثلاثة مسارات، الأول المسار المصري الفلسطيني من خلال المصالحة الفلسطينية، والثاني اقليميًا، والمسار الثالث دوليًا، لافتًا الي أن مصر تنزع الان فتيل مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء، كما تعمل على حفظ مقعد ثابت لفلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط وحفظ الدولة الفلسطينية وأرض فلسطين وشعبها.