شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: جهود مصر الأبرز فى دعم "القضية الفلسطينية" والان مع تفاصيل الخبر
وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: الرئيس السيسي متمسك بوقف العنف ومنع المزيد من التصعيد حيث تتبني الدولة المصرية رؤية واضحة لا جدال فيها حول ضرورة إنهاء الصراع التاريخي الفلسطيني الإسرائيلي بحل الدولتين علي حدود يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ومنها أوسلو لعام 1993، وهو ما يمنع في النهاية المزيد من التدهور للوضع الانساني داخل قطاع غزة ، مشيرًا إلى أهمية تأكيد الرئيس في اكثر من مناسبة منذ بداية الأزمة وحتي الآن، علي أن الأمن القومي المصري خط أحمر مع رفض كل المسارات الأخري التي يحاول من خلالها الجانب الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالي قطاع غزة، حيث شددت الرئاسة المصرية علي ضرورة التمسك بالحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم.
وأضاف "عيش" : مصر دائمًا في مقدمة الدول التي تحملت مسؤولية حل القضية الفلسطينية حيث تعمل علي ثلاثة مسارات، الأول المسار المصري الفلسطيني من خلال المصالحة الفلسطينية، والثاني اقليميًا، والمسار الثالث دوليًا، لافتًا الي أن مصر تنزع الان فتيل مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء، كما تعمل على حفظ مقعد ثابت لفلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط وحفظ الدولة الفلسطينية وأرض فلسطين وشعبها.
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