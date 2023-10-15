شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تدشين كاتدرائية القديس مار مرقس بفينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لصلوات قداس تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بفينسيا.

ويشارك فى القداس عددا من أحبار الكنيسة، وذلك خلال زيارة قداسة البابا تواضروس الرعوية لميلانو وفينسيا.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السبت، في مقر إقامته بمدينة ڤينسيا، البطريرك فرانشيسكو موراليا بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالمدينة.

ورحب قداسة البابا بالبطريرك وعرفه بالوفد القبطي وذكر قداسة البابا بأنهما قد التقيا منذ 10 سنوات في بطريركية سان مارك الكاثوليكية بڤينسيا مع المتنيح المطران الأنبا كيرلس.

ودعا قداسته البطريرك موراليا إلى زيارة مصر ومسار العائلة المقدسة والأديرة المصرية والتي يقدر عددها بـ٥٠ ديرًا عامرًا.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارات المحبة المتبادلة والمتعددة بين الكنيستَيْن القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وقدم نبذة عن تاريخ وقدر الكنيسة القبطية في مصر والمجمع المقدس وكل مؤسسات الدولة المصرية وأشار إلى نمو تعليم الكنيسة والمعاهد اللاهوتية وانتشار الرهبنة القبطية في مصر وخارجها.