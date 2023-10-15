شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للمتقدمين لرياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للمتقدمين للصف الأول رياض الأطفال للعام الدراسي 2023,2024 بالمدارس الرسمية للغات، موضحة أنه يستطيع ولى الأمر الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بالرقم القومي الخاص بالطالب من خلال الدخول على الرابط التالى https://www.cairomoe.net/

ووجهت مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات بشأن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي، موضحة أنه يتم دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بالمدرسة وبالبريد خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وفي حالة التأخر عن دفع المصروفات الدراسية عن 15 يوم سيتم إلغاء التقديم نهائياً ولا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر بمحافظة القاهرة فقط.

وشددت المديرية على أنه لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي، كما يمنع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.