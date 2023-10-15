شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط، ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والأنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.
وأضافت هيئة الدواء المصرية: نستهدف التوعية بأخطار المضادات الحيوية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها.
وقالت هيئة الدواء، إن المضاد الحيوي ليست علاجا سريعا وفعالا لنزلات البرد، وتابعت: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب.
وأضافت هيئة الدواء المصرية: يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.
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