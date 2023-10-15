شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حالات تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من الضروري تلقي لقاح الأنفلونزا السنوي لأن هناك أمور قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا مثل :- - الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي - فيروس نقص المناعة البـ شرى و مـــــــرض الإيدز (AIDS) - داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) مرض القلب التليف الكيسي- أمراض الكلى أو الكبد - الــربــو ـرض الــسـكر - السمنة - مرض السرطان وعلاجه- وتابعت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات

حالات تزيد من خطر الاصابة بمضاعفات الأنفلونزا

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