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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حالات تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من الضروري تلقي لقاح الأنفلونزا السنوي لأن هناك أمور قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا مثل :-
- الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي
- فيروس نقص المناعة البـ شرى و مـــــــرض الإيدز (AIDS)
- داء الانسداد الرئوي المزمن
(COPD) مرض القلب التليف الكيسي-
أمراض الكلى أو الكبد -
الــربــو ـرض الــسـكر -
السمنة -
مرض السرطان وعلاجه-
وتابعت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات
حالات تزيد من خطر الاصابة بمضاعفات الأنفلونزا
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