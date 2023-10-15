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الصحة تكشف حالات تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه من الضروري تلقي لقاح الأنفلونزا السنوي لأن هناك أمور قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا مثل :- 

- الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي 

 

- فيروس نقص المناعة البـ شرى و مـــــــرض الإيدز (AIDS) 

 

- داء الانسداد الرئوي المزمن 

 

(COPD) مرض القلب التليف الكيسي- 

 

 أمراض الكلى أو الكبد -

الــربــو ـرض الــسـكر -

السمنة -

 مرض السرطان وعلاجه-

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن  لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات


حالات تزيد من خطر الاصابة بمضاعفات الأنفلونزا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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