شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اشتراطات وزارة العمل للالتحاق بالتدريب التحويلى لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط وزارة العمل، خلال الفترة المقبلة للتوسع فى أعداد المستفيدين من التدريبات التحويلية، لتنمية مهارات الشباب والنهوض بمنظومة التدريب المهنى، وذلك بما يتماشى مع تغيرات واحتياجات سوق العمل.

ووضعت وزارة العمل، عددا من الاشتراطات للحصول على دورات التدريب التحويلى، للمؤهلات المتوسطة، المؤهلات فوق المتوسطة، المؤهلات العليا، وحديثي التخرج، وهى:

1- أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة.

2- إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى.

3- اجتياز اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية و العقلية.

4- تقديم المتدرب لصورة من المؤهل الدراسى.

5- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية العمل، وتستغرق التدريبات فترات تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب المهنة التى سيتم التدريب التحويلى عليها.

وتجرى وزارة العمل تطويرات لمراكز التدريب المهني البالغ عددها 75 مركزا، منها 38 مركزاً ثابتاً، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، في 25 محافظة، حيث تم الإنتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الأن، بسعة تدريبية 5070 متدربا، وتطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة "حياة كريمة"، مبادرة" مهنتك مستقبلك" وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر.