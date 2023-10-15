شكرا لقرائتكم خبر عن ضمان الجودة: تم اعتماد 271 معهدا أزهريا العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بأنه ينطلق غدا الاثنين فاعليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري)، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمـــد الطــيب شيخ الأزهر الشريف وبحضور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمـن عاشور وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضـــا حجــــازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزيـر الأوقـاف، والدكتور شوقي عـــلام مفتي جمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والشيخ أيمــن عبد الغنـــي رئيـس قطـاع المعاهـد الأزهــرية، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

وأكد عشماوي على أن الهيئة حريصة على النهوض بمنظومة جودة التعليم والتدريب، وتأهيل الكوادر والمؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة الجودة؛ لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في تطوير التعليم المصري وتحقيق جودته، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية مصر 2030م، واستقراء متطلبات المستقبل، والتنسيق مع وزاراتي التعليم والمؤسسات المعنية، ومن بينها الأزهر الشريف، الذي يمثل قبلة المسلمين العلمية، ودعمًا لمسيرة مؤسساته التعليمية المنتشرة في شتى ربوع مصرنا الغالية، والدور العالمي الذي يقوم به الأزهر لإرساء قيم العلم والتسامح.

وأضاف علاء عشماوي أن الملتقي يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسية في التعليم الأزهري وجودته ومنها منهجية العمل خلال الفترة القادمة في مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولي، دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية وسبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها.

من جانبها صرحت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري أنه سيتم تكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الماضي وعددها 271 معهدا، وتكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة، حيث جاء في المركز الأول: منطقة الدقهلية الأزهرية (146 معهدا)، والمركز الثاني: منطقة البحيرة الأزهرية (94 معهدا)، والمركز الثالث: منطقة كفر الشيخ الأزهرية (78 معهدا)، والمركز الرابع: منطقة سوهاج الأزهرية (61 معهدا)، والمركز الخامس: منطقة أسيوط الأزهرية (59 معهدا)، كما سيتم تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها، وهي: كلية الطب للبنات بالقاهرة، وكلية الطب للبنين بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالمنوفية، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وأيضا تكريم الكليات التي تم اعتماد كل برامجها، وهي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية الاقتصاد المنزلي بنواج بطنطا.

ويتم تكريم الكليات المتميزة من حيث عدد البرامج المعتمدة، وهي: كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة (اعتماد 10 برامج)، وكلية العلوم للبنات بالقاهرة (اعتماد 6 برامج)، وكلية الهندسة للبنين بالقاهرة (اعتماد 6 برامج)، وكلية العلوم للبنين بالقاهرة (اعتماد 4 برامج)، وكلية التربية بالقاهرة (اعتماد 4 برامج).

وأوضحت رجية طه نائب رئيس الهيئة بأنه سيتم عقد ورشة عمل للتدريب على معايير الاعتماد البرامجي المطورة، وحلقة نقاشية حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وسبل مواجهتها للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2023م.