شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حقيقة مساعدة التدخين على عملية الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين لا يساعد على الهضم وإذا كان الشخص يعانى من مشاكل في عملية الهضم يجب استشارة الطبيب لمعرفة الوسائل الطبيعية والآمنة لحل المشكلة ونصحت بالإبتعاد عن التدخين لأن أضراره كثيرة على جميع أجزاء الجسم .

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـمرض القلب وسرطان الرئة وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للاقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تتم متابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية بالجمهورية.