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شكرا لقرائتكم خبر عن كلية البنات بجامعة عين شمس تطلق كرنفال استقبال العام الدراسي الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وافتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية البنات، فعاليات اليوم الأول بالترحيب بالطالبات الجدد و القدامى للعام الجامعى 2023 - 2024، و تم تعريف الطالبات بأقسام الكلية المختلفة، مشيرة إلى أن الكلية اتخذت إجراءات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد و تمنت للطالبات أن يكون عام سعيد ملئ بالتطور والتفوق و الانجاز .
وافتتحت أيضاً عميدة الكلية المعرض الخيرى للملابس و معرض الأعمال الفنية للطالبات و شهد الاحتفال طابور عرض للجوالة .
وحضر الحفل طالبات الكلية و العديد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الأنشطة و الهيئة المعاونة و اعربوا عن سعادتهم بالعام الجديد تم اخذ بعض الصور التذكارية.
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